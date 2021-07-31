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31 июля на минимальное расстояние к Земле подлетит астероид 2019 YM6. По словам ученых, вероятность столкновения с этим небесным телом очень мала, так как оно будет пролетать в 7 миллионах километров от нашей планеты.

Издание Daily Star сообщает, что данный астероид причислен к классу «Аполлон». В него включены все подобные небесные тела, которые пересекают орбиту Земли. Однако столкнуться с ней они не могут.

Также авторы издания рассказывают, что 3 августа на минимальное расстояние к планете подойдет еще один астероид того же класса – 2021 NL4. Он, по расчетам ученых, подлетит к Земле ближе, чем 2019 YM6, но также не будет представлять для землян никакой опасности.

Ученые подчеркнули невозможность столкновения, однако в то же время занялись подготовкой на случай падения астероида на Землю. Они отметили, что это теоретически может произойти через полгода. За это время важно установить, куда именно упадет небесное тело. По мнению экспертов, взрывная волна от удара может спровоцировать катастрофические последствия в радиусе нескольких сотен километров. Также столкновение с астероидом способно вызвать мигрантский кризис в каждом уголке планеты.

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