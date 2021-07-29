Оборонным ведомством России был размещен ролик, на котором демонстрируется, как инженерные войска переправляют ракетный комплекс «Ярс» через реку Ока. Видео публикует телеканал “Звезда“.

Данная операция была проведена на территории Владимирской области в рамках военных маневров. Отмечается, что стандартный паром не способен выдержать технику весом около ста тонн, поэтому для этой установки подготовили особую платформу, применив множество звеньев понтонного парка.

Остальные машины пусковой системы были переправлены через водную преграду с помощью наплавного моста. Указывается, что он тоже оказался уникальным, так как имел двойную ширину, что позволило пропускать через него бронетехнику в два потока и более. В ходе военных маневров удалось отработать множество других видов переправ.