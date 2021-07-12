Представители Генштаба ВСУ сообщили о начале военных маневров «Казацкая булава – 2021» на территории Украины. В них участвуют около 2 000 военных из 5 стран.

В опубликованном в соцсети «Фейсбук» сообщении указывается, что сегодня, 12 июля, на основе межвидового комплекса по подготовке боевых частей стартовали новые британо-украинские учения. Помимо 2 000 солдат в них также задействуют более трехсот единиц бронетехники из Швеции, Канады, Соединенных Штатов, Британии и Украины.

Согласно имеющимся сведениям, маневры завершатся 24 июля. Они проводятся в Николаевской области. Ранее в черноморской акватории прошли морские учения НАТО и Украины. В них принимали участие свыше тридцати государств, предоставившие более тридцати боевых кораблей. В России при этом активно осуждают данные мероприятия возле своих границ.