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Андрей Таран, руководитель оборонного ведомства Украины, сообщил о создании нового образца парадной обуви для женщин-военных после критики каблуков.

Согласно его словам, на новой модели присутствуют шнурки. Она учитывает полноту стопы в рамках ходьбы. Дизайнеры также уменьшили каблук. На данные шаги украинское Минобороны решило пойти после возмущения многих украинцев известием о том, что киевским курсанткам придется маршировать на высоких каблуках во время Дня независимости.

Глава министерства отметил, что парадные туфли, которые были утверждены около четырех лет назад, действительно неудобно носить. После беседы с курсантками было определено, что они сваливаются с ноги и имеют слишком высокий каблук, не позволяющий комфортно двигаться в строю.

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