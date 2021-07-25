Сделка по «Северному потоку-2», которую заключили Германия и Франция, больно ударит по Украине и вскроет сразу несколько серьезных проблем. То, что Киев потеряет доходы от транзита газа – это еще полбеды, уверен руководитель компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон.

По его словам, в настоящий момент энергетическая безопасность страны является довольно стабильной, так как именно на ее территории находится важнейший для этого ресурс. После остановки ГТС, которая неизбежна со вводом СП-2 в эксплуатацию, Украина потеряет доступ к голубому топливу и будет вынуждена искать другие варианты его получения.

Кроме того, «Северный поток-2», по мнению Макогона, негативно повлияет и на военную безопасность страны. Чиновник почему-то уверен, что единственной причиной, по которой Россия не нападает на Украину – это наличие на ее территории газотранспортной системы. Как только газ пойдет по СП-2, государство может стать жертвой агрессии.

Макогон заявил также, что хотя и канцлер Германии Ангела Меркель, и президент США Джо Байден говорили о сохранении части транзита через Украину, документально это нигде не закреплено. Поэтому нельзя говорить о получении Киевом каких-либо гарантий.