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Украинские конструкторы разрабатывают новейшие виды отечественного оружия. Речь зашла на недавно прошедшем во Львове специализированном форуме по вопросам безопасности, когда специалисты компании «Скаэтон» продемонстрировали свой собственный аналог турецкого беспилотного аппарата «Байрактар ТБ2».

Называться новый беспилотник будет «Сокол-300». Он является полной копией турецких разведывательно-ударных дронов за одним лишь исключением – конструкторы адаптировали его к чуть более суровым погодным условиям.

«Оружие будущего» представила и компания «Атлон-Авиа». Она разработала барражирующий боеприпас «Гром», который представляет собой симбиоз легкого самолета и смертоносного снаряда. В настоящий момент эта компания также работает над созданием разведывательных беспилотников.

Напомним, что ранее эксперт Валентин Бадрак заявил, что Киеву нужно вкладывать средства в создание ракет. Эти недорогие, но грозные боеприпасы, по его мнению, позволят успешно воевать с Россией.

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