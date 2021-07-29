Дмитрий Кулеба, глава украинского МИДа, заявил, что Украина смогла создать основу для формирования международной коалиции, основная задача которой будет заключаться в «освобождении Крымского полуострова».

Согласно его заявлениям, мероприятие «Крымская платформа», которое состоится на Украине уже 23 августа, окажется важным событием в плане противостояния «угрозе со стороны РФ». В нем поучаствуют представители из почти трех десятков стран и организаций. Речь идет о руководителях парламентов, глав государств и министрах.

Украинский дипломат добавил, что сейчас ведутся финальные работы над Крымской декларацией – это итоговый документ встречи, где будут представлены основные концепции функционирования нового саммита по наиболее приоритетным для страны областям. В этот список вошли новые санкции против РФ и обеспечение безопасного мореходства в акваториях Азовского и Черного морей.