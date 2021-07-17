Украинские конструкторы модернизировали свой единственный танк Т-64БМ2, сообщает издание Defence Express. Обновление заключалось в установке специального кольца, позволившего поднять башню боевой машины на несколько сантиметров выше.

Эта процедура потребовалась, так как крыша танка создавала помехи полноценному вращению башни. Одновременно с установкой кольца специалисты несколько усилили броню, а также установили новый двигатель.

Эксперты сообщают, что старый мотор уже не был способен «тянуть» 45-тонную махину. Поэтому его заменили на дизельный силовой агрегат 6ТД-1. Наконец, в ходе модернизации были установлена система активной защиты «Нож», информационно-управляющая система «Базальт», а также тепловизионный прицел, позволяющий эффективно вести боевые действия в темное время суток.

В настоящий момент на вооружении Сухопутных войск Украины имеется только один Т-64БМ2. Однако до конца текущего года существует вероятность получения новых боевых машин.