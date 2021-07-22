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Германия и США тихонько договорились между собой о завершении строительства и введении в строй газопровода «Северный поток-2», а Украине почему-то даже не предложили многомиллиардную компенсацию. Такое заявление сделала экс-депутат украинской Рады Анна Гопко.

По ее словам, Киев должен был получить огромные деньги, который вполне мог использовать на закупку вооружений и техники для повышения обороноспособности. Однако на встрече Байдена и Меркель никто даже не вспомнил о многомиллиардной компенсации.

Соглашение между ними упоминает лишь 40 миллионов кредита, но эти средства Украине придется возвращать. Поэтому полноценной компенсацией их не назовешь. Больше никакой конкретной информации никто не озвучил, поэтому непонятно, что получит Киев после запуска в эксплуатацию российского газопровода, возмущенно подвела итог Гопко.

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