На очередных учениях американских ВМС компания Northrop Grumman представила принципиально новую концепцию подводной войны. Которая позволяет задействовать субмарины, надводные корабли, быстрые и легкие беспилотные аппараты, движущиеся в глубине, и самолеты морской авиации одновременно.

В интервью американскому изданию The National Interest глава подразделения морских и наземных систем компании Northrop Grumman Алан Литл рассказал, что любая подводная лодка становится наиболее уязвимой, когда поднимается на перископную глубину. При этом она вынуждена проводить большую часть своего плавания именно в таком положении, чтобы экипаж мог видеть все, что происходит вокруг. Новая концепция избавляет его от такой необходимости.

Авторы публикации, эксклюзивный перевод которой представлен порталом Discover 24, кратко описывают эту самую стратегию. Важную роль в ней играют средства разведки – подводные беспилотники, которые рыщут на удалении от субмарины, видеокамеры, корабли с гидролокационными датчиками. Все это способно обеспечить подлодке возможность постоянно оставаться на большой глубине, не подвергая себя никаким рискам.

Кроме того, все корабли и беспилотники, самолеты и подлодки объединяются в единую сеть. Это дает возможность задействовать то средство поражения, которое больше всего подходит в конкретной ситуации.

К примеру, беспилотный аппарат обнаруживает цель и передает в управляющий центр информацию о ней. Командование принимает решение об уничтожении и передает координаты цели вертолету с легкими торпедами или самолету с корректируемыми бомбами. Которые наносят удар.

Литл отмечает, что для создания такой цепочки обязательно нужна качественная связь между всеми средствами поражения и командным центром. Именно поэтому Northrop Grumman сейчас трудится над созданием проекта объединения подводных, надводных и космических доменов.

Надо отметить, что концерн Northrop Grumman хорошо известен не только бомбардировщиками B-52. Помимо этого, он уже более полувека работает в подводной сфере. Так, компанией ранее были разработаны первые электрические торпеды. Также именно она адаптировала радиочастотные технологии к акустическому оборудованию для обнаружения целей под водой.