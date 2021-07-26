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Украина полна гордости за привлечение Соединенных Штатов к своей «Крымской платформе». Вот только на первый саммит, намеченный на август, приедет совсем не президент США Джо Байден и не вице-президент Камилла Харрис. В американской администрации решили отправить в Киев главу Минтранса Питера Буттиджича. Он известен лишь тем, что является первым в Америке открытым геем на столь высоком посту.

Эта новость привлекла внимание российских журналистов. Так, военкор издания «КП» Александр Коц поинтересовался, с мужем ли приедет на саммит «целый министр транспорта».

«Главным гостем «Крымской платформы» Зеленского станет глава министерства транспорта США Пит Буттиджич, который является первым в Америке открытым геем на посту министра. Прелюбопытнейшее мероприятие, смотрю, намечается. И клоуны – смешные. И конкурсы наверняка будут интересными», – написала в своем Telegram-аккаунте журналист Юлия Витязева.

Также новость прокомментировал депутат Верховной Рады от партии ОПЗЖ Илья Кива. Он написал, что жители Украины нелицеприятно высказываются о грядущем мероприятии из-за того, что Америка не нашла достойной кандидатуры для поездки в Киев и решила послать министра-гея.

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