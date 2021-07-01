Патрульные катера ВМС США, списанные в Соединенных Штатах и переданные Украине, получат пушки американского производства. Стоит отметить, что перед отправкой судов Киеву все оружие с него было демонтировано, так как на тот момент Вашингтон не хотел передавать «летальное вооружение». Сейчас ситуация изменилась.

Речь идет о катерах класса Island, которые на Украине получили названия «Старобельск» и «Славянск». Министр обороны Андрей Таран заявил, что это не последняя поставка. В ближайшее время Киев должен получить еще три судна класса «Айленд», которые в настоящим момент готовятся к отправке.

Известно, что моряки с Украины специально летали на американскую базу в Балтиморе, чтобы обучиться управлению катерами. Два судна получат названия «Фастов» и «Сумы», для третьего наименование пока не придумали.

Скорее всего на всех катерах Island будут установлены пушки Mk44S Bushmaster калибра 30 миллиметров. Именно о них говорил Андрей Таран, комментируя вооружение новых боевых судов.