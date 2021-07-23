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На портале Olympics.com на карте со странами была убрана граница между Крымом и Украиной, из-за чего полуостров снова стал частью украинского государства.

Ранее представители МОК отделили Крымский полуостров от Украины на карте, представленной на странице с расписанием игр и их результатами. Для ее появления нужно нажать на всплывающее окошко Olympics Cheer Zone. Здесь фанаты могут поаплодировать спортсменам, показав им свою поддержку.

Когда на карте была обнаружена граница, украинское и швейцарское посольства в Японии сообщили, что разберутся в данной ситуации. Вскоре карту изменили. Теперь если увеличить масштаб, то на ней не видно никаких линий, отделяющих полуостров от Украины. В СМИ напоминают, что торжественная церемония открытия Олимпиады в Токио должна пройти уже в пятницу, 23 июля.

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