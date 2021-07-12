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На Кубе было введено чрезвычайно положение из-за массовых протестов. Информацию об этом опубликовал Telegram-канал «Военный обозреватель».

Как сообщается, протесты (против правящей Коммунистической партии) в стране начались впервые за несколько десятилетий. Согласно имеющейся информации, в Гавану были введены войска, а также дополнительные подразделения сил безопасности. Кроме того, сообщается, что президент страны Мигель Диас-Канель вывел на массовые митинги своих сторонников.

Противники власти, как заявляется, требуют заняться решением соцпроблем. Так, они желают завершения строительства коммунизма, свободного доступа к вакцинам от коронавируса, а также снять введённые из-за пандемии ограничения. Кроме того, они собираются избавиться от диктатуры.

По словам президента, виновниками возникшей ситуации являются иностранные наёмники и США. На данный момент пострадавших в митингах нет.

Раннее мы сообщали о начавшихся на Кубе массовых протестах. Основной причиной их возникновения называют санкции со стороны США.

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