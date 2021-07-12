На Кубе начались массовые протесты из-за ухудшения ситуации с коронавирусной инфекцией, а также с новыми проблемами, возникшими в экономической сфере. Граждане государства требуют предоставить им демократические свободы и кричат на митингах «Долой коммунизм».

Одна из главных причин, по которым кубинские власти не предприняли всех необходимых мер для улучшения эпидемиологической ситуации – это американские санкции. Из-за них же наблюдаются регулярные срывы поставок электрической энергии и продуктов питания. Нищета, к которой скатывается Куба, и привела к первым за долгие годы протестным акциям.

На государственных каналах рассказывают, что протестанты нападают на магазины и грабят торговые точки, устраивают масштабные беспорядки. Также звучат призывы к сторонникам действующей власти выйти на улицы, чтобы не допустить крупных провокаций в ходе акций протеста.