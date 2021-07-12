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За минувшие 24 часа на границе Литвы и Беларуси задержано 60 нелегалов, рвущихся на территорию Евросоюза. Об этом сообщила литовская Служба охраны государственной границы.

Ее представители также отметили, что на этой неделе ситуация более или менее стабилизировалась. На протяжении 6 суток подряд количество нелегалов не выходит за сотню.

Напомним, что в пятницу на границе Литвы стартовали работы по возведению ограждения. Первый его участок, длина которого составит 30 километров, будет возведен в Друскининкае.

Всего с начала года литовские пограничники задержали почти 1700 нелегалов, пытавшихся проникнуть в страну. В сравнении с тем же периодом прошедшего года их число выросло в двадцать раз.

Сейчас в Литве действует режим чрезвычайной ситуации. Его объявили из-за огромного количества мигрантов, хлынувших в страну через Белоруссию. Кроме того, власти намереваются ввести ограничения для перемещения нелегалов по территории государства.

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