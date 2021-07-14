На дне Балтийского моря была найдена подлодка, которая затонула в 1944 году.

Как сообщается, речь идёт о субмарине М-96, которая принимала участие в военных операциях с 1941 года. Также она проводила разведывательные операции и совершала высадку солдат.

Пропала подлодка 7 сентября 1944 года. Как сообщается, ей предстояло начать разведку в Нарвском заливе, перейдя перед этим через мины. Как выяснилось после нахождения субмарины, пройти сквозь минное заграждение и начать выполнять задачу ей удалось.

Однако, когда подлодка вышла на поверхность для ночной зарядки батарей, судя по всему, она всё же натолкнулась на мину. Взрыв произошёл под носовой частью.

Как сообщается, обнаружила подлодку в Финском заливе на глубине 42 метра международная экспедиция.

Ранее мы рассказывали, чем именно российские подлодки восхищают остальной мир. Для российских подводников, как отмечается, даже придумали термин “Сумасшедший Иван”.