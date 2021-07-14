читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

На дне Балтийского моря была найдена подлодка, которая затонула в 1944 году.

Как сообщается, речь идёт о субмарине М-96, которая принимала участие в военных операциях с 1941 года. Также она проводила разведывательные операции и совершала высадку солдат.

Пропала подлодка 7 сентября 1944 года. Как сообщается, ей предстояло начать разведку в Нарвском заливе, перейдя перед этим через мины. Как выяснилось после нахождения субмарины, пройти сквозь минное заграждение и начать выполнять задачу ей удалось.

Однако, когда подлодка вышла на поверхность для ночной зарядки батарей, судя по всему, она всё же натолкнулась на мину. Взрыв произошёл под носовой частью.

Как сообщается, обнаружила подлодку в Финском заливе на глубине 42 метра международная экспедиция.

Ранее мы рассказывали, чем именно российские подлодки восхищают остальной мир. Для российских подводников, как отмечается, даже придумали термин “Сумасшедший Иван”.

Вам может понравиться

«Сумасшедший Иван»: чем российские подлодки восхищают весь мир

Игорь Шевчук, ведущий «Совбеза» отметил, что американские военные придумали отдельный термин – «Сумасшедший Иван» – для российских подводников, выделяя тем самым их храбрость и креативность при выполнении маневров. Согласно его

Руслан Мармазов: «НАТО действительно готовится к войне на Украине»

Руслан Мармазов, журналист и военный эксперт, заявил, что Североатлантический альянс действительно готовится к войне с РФ на территории Украины. Согласно его словам, НАТО чувствует себя на Украине даже лучше, чем

Аналитик Протопопов рассказал, что в НАТО определились с Черным морем

Николай Протопопов, военный эксперт, во время беседы с журналистами РИА «Новости» отметил, что Североатлантический альянс полностью определился с Черным морем. Согласно его словам, НАТО продолжит осуществлять провокации, не планируя покидать
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 14 июля – переменная облачность, до 30 °C | город Мытищи: погода, 14 июля – ясно, до 33 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 14 июля – облачно с прояснениями, до 21 °C | Южно-Сахалинск: погода, 14 июля – облачно с прояснениями, до 27 °C | Королев: погода, 14 июля – ясно, до 32 °C | Подольск: погода, 14 июля – ясно, до 31 °C | Армавир: погода, 14 июля – облачно с прояснениями, до 30 °C |