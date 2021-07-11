В Свердловской области и на территории Алтайского края начались масштабные тактические учения ракетных войск стратегического назначения. К маневрам привлечены комплексы «Ярс» Тагильского и Барнаульского соединений.

Учения проводятся в обстановке, максимально приближенной к боевой. В соответствии с легендами, экипажу ракетных комплексов необходимо осуществить форсированный марш на сто километров, а также решить ряд других учебных задач.

После марша расчеты развернули ракетные установки на новых позициях, выполнили комплексные мероприятия по их маскировке, выставили боевое охранение. Также на учениях отрабатывалось противодействие диверсионным группам противника, которые попытались напасть на расчеты. К маневрам привлекли также беспилотные аппараты и бронеавтомобили «Тайфун-М».