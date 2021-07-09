Натовские учения Sea Breeze-2021 являются только прикрытием для создания плацдармов Североатлантического альянса. В дальнейшем он будет задействовать их для усиления давления на Россию, уверен военный эксперт Виктор Мураховский.

Он поясняет, что такие плацдармы сейчас появляются в тех странах, которые не входят в НАТО – на Украине и в Грузии. США вовлекли их в учения «Морской бриз-2021», пообещав скорое вступление в блок. Кроме того, после завершения маневров Киев получит новейшее оружие, которое Соединенные Штаты не станут вывозить на родину.

Мураховский отмечает, что такие действия США и НАТО становятся стандартной практикой. Он приводит в пример Венский документ, который является обязательным к исполнению для всех подписантов. Согласно этому договору, государства-участники не имеют права размещать на границах друг друга вооружение и технику. Однако США грубо нарушают соглашение.

Так, в Эстонии и Литве на базах Эмери и Шауляй соответственно, давно располагаются американские истребители, а в Польше – бронетехника Альянса. США нашли лазейку и используют принцип ротации, но это не отменяет факта постоянного размещения вооружения. Та же ситуация скорее всего возникнет в Грузии и на Украине после завершения учений «Си Бриз-2021».