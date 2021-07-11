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В издании NPR отметили, что американская энтомологическая группа собирается выбрать иные названия для «цыганских муравьев» и «цыганских мотыльков», так как посчитала их расистскими.

Согласно словам Криса Стелцига, главы организации, у всех слов есть значение и то, как мы зовем кого-то, тоже играет огромную роль. Применение прежнего наименования для мотыльков нанесло неизмеримую боль всему народу цыган, считает энтомолог. На данный момент неизвестно, как будут названы указанные виды насекомых.

В СМИ напоминают, что «цыганские мотыльки» является чужеродным для североамериканского континента видом. Их считают вредными для местных лесных зон, поэтому им и дали данное название. Дело в том, что к цыганам в Соединенных Штатах длительное время относились крайне отрицательно.

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