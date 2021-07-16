В управлении по специальным операциям американских ВМС, в котором состоят известные «морские котики», решили взять на службу женщину.

В размещенном сообщении указывается, что женщине удалось сдать все тесты на должность оператора военных катеров. Ее имя не раскрывается по соображениям безопасности, так как в будущем она может оказаться участницей секретных операций. Г. У. Ховард, начальник ведомства, заявил, что достижение его новой подчиненной является «удивительным».

Согласно опубликованной информации, главная задача операторов заключается в осуществлении незаметной закладки или извлечении различных объектов. Для этого им необходимо использовать целый набор уникальных умений, начиная от прыжков с парашютом и заканчивая навигацией. Ранее в CNN заявили, что в морской спецназ пытались попасть 18 женщин, однако 14 из них не смогли пройти испытания, а 3 готовятся к аттестации.