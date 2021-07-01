НАТО отработало некоторые маневры в Херсонской области в рамках учений Sea Breeze.

Как сообщается, в учениях участвовали морские пехотинцы из нескольких стран – США, Украины, Грузии и Молдавии. Согласно заявлению Минобороны Украины на Facebook-странице, морские пехотинцы действовали в составе одного многонационального подразделения.

Учения проводились на полигоне «Олешковские пески» неподалёку от Крыма, в 30 километрах к востоку от Херсона. Также отмечается, что в маневрах не была задействована тактическая стрельба.

По легенде учений, пехотинцам предстояло проникнуть в тыл условного противника и разрушить военную инфраструктуру, а затем вернуться в район сосредоточения. При этом на пути были организована засада.

Недавно мы сообщали о новых провокациях, которые произошли в Чёрном море. На этот раз в них был задействован голландский фрегат Evertsen, который держал курс на Керчь.