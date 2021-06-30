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Голландский фрегат Evertsen собирался открыть огонь по российским истребителям Су-30СМ, наблюдавшим за его перемещениями к месту учений. Представители Минобороны РФ рассказали в социальной Сети Twitter, что именно произошло.

В военном ведомстве отметили, что корабль из Нидерландов, принимающий участие в учения НАТО «Си Бриз-2021», держал курс на Керчь, из-за чего Москве пришлось поднимать истребители Су-30 СМ и бомбардировщики Су-24М. Эти самолеты летали на безопасном расстоянии от корабля и заставили его сменить курс, фактически не вступая в контакт.

Нидерландская сторона высказала совсем другую точку зрения. Она сообщила, что Россияне несколько часов подряд следовали за фрегатом, имитировали воздушные атаки на корабль, а также пугали сбросом бомб и обстрелом.

Кроме того, после инцидента у голландского корабля произошел сбой электронных систем на борту. Предполагается, что это случилось из-за воздействия российских комплексов РЭБ.

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