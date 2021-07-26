Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Отношения между Россией и Североатлантическим альянсом являются настолько хрупкими, что достаточно малейшего дуновения ветерка, чтобы их разрушить. Натовские учения в Черноморском регионе и попытки спровоцировать РФ – это даже не ветерок, а настоящий ураган. Который способен поставить крест на необходимом обеим сторонам взаимодействии в важных глобальных сферах, пишет бельгийское издание Modern Diplomacy.

Авторы публикации приводят в пример недавние учения Sea Breeze-2021, на которых НАТО делал все возможное, чтобы дать России понять – именно в ней он видит своего главного врага. И хотя подобные версии отметались представителями Альянса, слишком уж очевидной была отработка пресечения «российской агрессии».

Также перед учениями британский эсминец «Дефендер» попытался вторгнуться во внутренние воды РФ, что привело к предупредительному обстрелу. Позже его «подвиг» попытались повторить и другие корабли, но РФ не дала им этого сделать.

Эксперты пишут, что НАТО давно пора понять – Черноморский регион является для России стратегически важным. И она не намерена отдавать его Украине, Британии, США и кому-то еще. Москва будет до последнего оборонять свою территорию. Вместе с тем ее отношения с НАТО сведутся к нулю. А вместе с ними полностью исчезнет возможность взаимодействовать с РФ по целому ряду действительно важных вопросов, таких как борьба с терроризмом, наркоторговлей, коронавирусной инфекцией.

Вам может понравиться

На Украине задумались над локализацией производства советских истребителей МиГ-29 и Су-27

Украина пытается усилить собственные Военно-воздушные силы, поэтому регулярно озвучивает все новые и новые безумные идеи. Изначально это была покупка американских истребителей F-35, но эти «летающие компьютеры» Киеву точно не по

Чешским пляжным волейболистам присудили техническое поражение в матче из-за COVID-19

Коронавирусная инфекция активно вмешивается в Олимпийские игры-2020, которые проходят в Токио. Так, чешская команда по пляжному волейболу в которой играли Давид Швайнер и Онджей Перушич, была вынуждена сойти с дистанции.

Верещук: Сближение Украины с НАТО будет достойной компенсацией за “Северный поток-2”

Украинский альянс в Швеции обсуждает вопрос отказа этой страны от нейтралитета и ее вступления в НАТО вместе с Украиной, заявила депутат Верховной Рады Ирина Верещук. Она также добавила, что и
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 26 июля – небольшая облачность, до 25 °C | город Мытищи: погода, 26 июля – пасмурно, до 23 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 26 июля – переменная облачность, до 22 °C | Южно-Сахалинск: погода, 26 июля – небольшая облачность, до 27 °C | Королев: погода, 26 июля – переменная облачность, до 33 °C | Подольск: погода, 26 июля – переменная облачность, до 22 °C | Армавир: погода, 26 июля – ясно, до 30 °C |