Отношения между Россией и Североатлантическим альянсом являются настолько хрупкими, что достаточно малейшего дуновения ветерка, чтобы их разрушить. Натовские учения в Черноморском регионе и попытки спровоцировать РФ – это даже не ветерок, а настоящий ураган. Который способен поставить крест на необходимом обеим сторонам взаимодействии в важных глобальных сферах, пишет бельгийское издание Modern Diplomacy.

Авторы публикации приводят в пример недавние учения Sea Breeze-2021, на которых НАТО делал все возможное, чтобы дать России понять – именно в ней он видит своего главного врага. И хотя подобные версии отметались представителями Альянса, слишком уж очевидной была отработка пресечения «российской агрессии».

Также перед учениями британский эсминец «Дефендер» попытался вторгнуться во внутренние воды РФ, что привело к предупредительному обстрелу. Позже его «подвиг» попытались повторить и другие корабли, но РФ не дала им этого сделать.

Эксперты пишут, что НАТО давно пора понять – Черноморский регион является для России стратегически важным. И она не намерена отдавать его Украине, Британии, США и кому-то еще. Москва будет до последнего оборонять свою территорию. Вместе с тем ее отношения с НАТО сведутся к нулю. А вместе с ними полностью исчезнет возможность взаимодействовать с РФ по целому ряду действительно важных вопросов, таких как борьба с терроризмом, наркоторговлей, коронавирусной инфекцией.