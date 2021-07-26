Представители миротворческой миссии ООН (МИНУСКА) в ЦАР признали, что жестокое убийство мирных граждан в коммуне Куки совершено руками боевиков.

Остатки разгромленного конгломерата боевиков «Коалиция патриотов за перемены» продолжают совершать нападения на мирных граждан. Недавно они расстреляли жителей коммуны Куки в префектуре Уам. В результате нападения погибли не менее десяти человек.

Правительство страны инициировало расследование с целью установить и привлечь к ответственности всех причастных к убийству.

Власти также гарантируют, что в ближайшее время правительственная армия уничтожит остатки радикалов, которые скрываются на периферии. Обучением силовых структур ЦАР занимаются российские инструкторы, которых западная пресса причисляет к «ЧВК Вагнера». Россияне существенно повысили подготовку центральноафриканских бойцов.

Недавно неизвестные пытались организовать провокацию, в рамках которой рассчитывала переложить на россиян ответственность за убийство в Куки. Однако граждане ЦАР оказывают инструкторам высокое доверие, поэтому не поддались на спекуляцию.