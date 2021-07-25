Минобразования Хакасии опровергло обвинения в публикации карты России без Крыма в своем Instagram-аккаунте.

Шум по этому поводу поднялся в мессенджере Телеграм. Один из каналов заявил, что в Инстаграме Министерства появилась карта РФ без Крымского полуострова. Мало того, к посту приложили скриншот, который якобы должен был стать доказательством.

25 июля в Instagram-аккаунте Минобразования появилась карта с Крымом, которую сопроводили следующей подписью: