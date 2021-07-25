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Минобразования Хакасии опровергло обвинения в публикации карты России без Крыма в своем Instagram-аккаунте.

Шум по этому поводу поднялся в мессенджере Телеграм. Один из каналов заявил, что в Инстаграме Министерства появилась карта РФ без Крымского полуострова. Мало того, к посту приложили скриншот, который якобы должен был стать доказательством.

25 июля в Instagram-аккаунте Минобразования появилась карта с Крымом, которую сопроводили следующей подписью:

«Уважаемые дамы и господа, боты и заказные комментаторы, министерство образования и науки Хакасии глубоко ценит целостность нашей страны, мы всегда поздравляем всех жителей с годовщиной воссоединения Крыма с Россией, искреннее любим и гордимся нашей страной. Не стоит писать нам различные оскорбления с фейковых аккаунтов и обвинять в том, что к нам не относится — мы все граждане одной страны, нашей России».

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