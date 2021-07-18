21 июля в Подмосковье стартуют учения войск противовоздушной обороны, защищающий столицу РФ. В маневрах ПВО Москвы задействуют расчеты зенитно-ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С1», ЗРК С-400 «Триумф», а также военнослужащих радиотехнического батальона.

Представители военного ведомства России рассказали, что в ходе учений расчеты комплексов будут обнаруживать и перехватывать воздушные цели. Также во время маневров планируется отработка отражения массированных атак условного противника.

В учениях задействуют расчеты комплексов, которые обеспечивают противовоздушную оборону различных объектов не только в российской столице, но и на территории всего центрального промышленного района страны.

Напомним, что в ближайшее время российская ПВО усилится новейшими ЗРК С-500 «Прометей». Они уже прошли государственные испытания и вскоре поступят на вооружение ВС РФ.