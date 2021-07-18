читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

21 июля в Подмосковье стартуют учения войск противовоздушной обороны, защищающий столицу РФ. В маневрах ПВО Москвы задействуют расчеты зенитно-ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С1», ЗРК С-400 «Триумф», а также военнослужащих радиотехнического батальона.

Представители военного ведомства России рассказали, что в ходе учений расчеты комплексов будут обнаруживать и перехватывать воздушные цели. Также во время маневров планируется отработка отражения массированных атак условного противника.

В учениях задействуют расчеты комплексов, которые обеспечивают противовоздушную оборону различных объектов не только в российской столице, но и на территории всего центрального промышленного района страны.

Напомним, что в ближайшее время российская ПВО усилится новейшими ЗРК С-500 «Прометей». Они уже прошли государственные испытания и вскоре поступят на вооружение ВС РФ.

Вам может понравиться

В Германии ожидается наводнение “исторического масштаба”

Издание FOCUS Online со ссылкой на экспертов заявило, что на юго-востоке Германии может произойти сильное наводнение. Как сообщают авторы издания, только в реке Берхтесгаденер Ахе уровень воды на полтора метра
  • Анна
  • 18.07.2021
  • читать 1 минуту

Читатели британского таблоида Daily Mail раскритиковали встречу Байдена и Меркель

Канцлер ФРГ Ангела Меркель разрушила Европу, а теперь она вместе с президентом США Джо Байденом собирается разрушить еще и Америку, считают читатели британского издания Daily Mail. А все потому, что

The Sun согласилась с превосходством «смертоносной» российской армии

Министр обороны РФ Сергей Шойгу назвал российскую армию самой современной. И пояснил, что речь идет о доле новейшего оружия, которая достигла уже 71 процента. Это заявление привлекло внимание британских СМИ.
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 18 июля – ясно, до 28 °C | город Мытищи: погода, 18 июля – облачно с прояснениями, до 30 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 18 июля – облачно с прояснениями, до 14 °C | Южно-Сахалинск: погода, 18 июля – переменная облачность, до 28 °C | Королев: погода, 18 июля – ясно, до 36 °C | Подольск: погода, 18 июля – переменная облачность, до 28 °C | Армавир: погода, 18 июля – ясно, до 34 °C |