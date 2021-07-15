Россия намерена провести масштабные военные учения на границах с Афганистаном и привлекает к ним армии Таджикистана, Узбекистана и Киргизии. Целью является отработка отражения атак незаконных вооруженных формирований.

Узбекистан и Таджикистан, которые находятся на самой границе с Афганистаном, могут первыми попасть под удар разбушевавшегося движения «Талибан» (запрещенная в РФ террористическая организация. Киргизия не граничит с неспокойным после вывода войск США государством, однако все равно часто страдает от его набегов.

Напомним, что на встрече в Москве представители талибов пообещали, что не будут нападать на Узбекистан, Киргизию и Таджикистан. Однако практика показывает, что верить им нельзя. Именно поэтому РФ решила провести маневры, чтобы продемонстрировать силу и готовность обеспечить защиту стран ОДКБ