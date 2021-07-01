До конца текущего года в России будут проведены учения с испытаниями супероружия, основанного на новых физических принципах. К нему относятся боевые роботы, ракеты, развивающие огромные скорости, и лазерные установки.

Разработка этих видов оружия началась несколько лет назад. В настоящее время часть из них проходит завершающие тесты, а другая часть практически готова для постановки на вооружение российской армии, сообщает главное военное ведомство. Однако какое именно оружие будет испытываться в рамках учений, не уточняется.

Военный аналитик Дмитрий Корнев уверен, что тесты будут проводиться с лазерным комплексом «Пересвет», способным атаковать спутники вероятного противника, беспилотные аппараты и самолеты. Также он считает, что речь идет обо всех гиперзвуковых ракетах, которые либо уже поступили, либо скоро поступят на вооружение – «Кинжал», «Циркон» и «Авангард».