В китайские территориальные воды вторгся американских эскадренный миноносец Benfold, заявил представитель Южной зоны боевого командования НОАК Тянь Цзюньли. Он также отметил, что военное ведомство КНР уже выразило по этому поводу протест Соединенным Штатам.

Кроме того, авиация Народно-освободительной армии Китая и военно-морские силы были подняты по тревоге. Они перехватили американский эсминец, отправили ему предупреждение о недопустимости вторжения, заставили сменить курс и сопроводили в нейтральные воды.

Инцидент произошел у Парасельских островов, которые принадлежат Китаю. Цзюньли заявляет, что США намеренно организует подобные провокации, чтобы подорвать стабильность в регионе. Также он называет Соединенные Штаты главным источником рисков для национальной безопасности КНР.