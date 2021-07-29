На сайте «Авито» появилось объявление о наборе россиян, желающих добровольно отправиться на 201-ю военную базу, расположенную в Таджикистане. Откликнувшимся обещают серьезные «морально-психологические и физические нагрузки».

В объявлении упоминания о Таджикистане отсутствуют, но эксперт Владислав Шурыгин считает, что речь идет именно о 201-й базе. Он также отметил, что осуществляется набор именно в боевые подразделения, так как на границе Таджикистана неспокойно уже сейчас.

«Поэтому, естественно, они будут участвовать в боевых действиях, если они начнутся. Они подписали контракт, присягу давали раньше. Если какое-то обострение, будут воевать», – пояснил аналитик.

В объявлении указывается, что приглашаются только российские граждане, годные службы без ограничений. Помимо физических и морально-психологических нагрузок, соискателям сулят выслугу лет из расчета месяц за три, отпуск в 45 суток и 70 тысяч рублей денежного довольствия.