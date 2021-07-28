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На границе Азербайджана и Армении продолжаются локальные конфликты между армиями обеих стран. Так, ранее Баку заявил о гибели своего солдата в результате обстрела. Ереван также сделал заявление о гибели троих военнослужащих на северо-восточном участке границы.

Представители пресс-службы военного ведомства Армении рассказали, что еще два бойца попали в медицинские учреждения в связи с военными. Также они отметили, что вооруженные столкновения на границе не прекращаются, обстановка стабильно тяжелая.

Напомним, что после Второй Карабахской войны Азербайджан с Арменией подписали договор о мире. Однако в последнее время с обеих сторон все чаще звучат выстрелы и сообщения о гибели или ранении солдат.

Азербайджанское Минобороны опровергает обстрелы армянской территории. Оно утверждает, что лишь пресекает провокации армянских ВС, которые все чаще стреляют по Кельбаджарского района.

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  • 27.07.2021
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