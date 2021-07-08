В военных структурах Украины произведено множество изменений в сравнении с Советской армией, благодаря которым она вполне заслуживает вступления в Североатлантический альянс, заявил глава Минобороны страны Андрей Таран. Также он отметил, что Киев сейчас гораздо ближе к НАТО, чем ряд стран, уже входящих в него.

Не забыл Таран упомянуть и Россию. Он уже традиционно заметил, что украинская армия существенно превосходит российскую, не к месту добавив, что РФ считает себя империей постсоветской эпохи.

Также, по словам Тарана, главным врагом Украины является тоже Россия. Причем она якобы угрожает не только Киеву, но и всем западным странам. По той простой причине, что создает опасность для демократии.

Министр заявил, что для полного перевода ВСУ на стандарты НАТО еще многое предстоит сделать, однако и того, что уже выполнено, с лихвой хватает, чтобы вступить в блок.