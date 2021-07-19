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Глава Минздрава России Михаил Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия 24» рассказал, сколько людей заражаются коронавирусом после вакцинации.

Согласно его заявлению, среди всех вакцинированных людей заболевает около 2,5%. При этом в большинстве случаев они переносят болезнь в лёгкой форме. По словам Мурашко, 95% заболевших среди этих 2,5% после вакцинации не требуется госпитализация.

Как уточнил министр, 2,5% случаев заболевания коронавирусом после вакцинации относятся как к людям, поставившим только первую дозу вакцины, так и к людям, которые полностью прошли вакцинацию.

Отмечается, что за прошедшие сутки в России было выявлено 24 633 новых случаев заболевания коронавирусом.

Ранее эксперты заявили, что людям, которые переболели коронавирусом, и у них выработались антитела, всё равно нужно проходить вакцинацию. Сделать это нужно через полгода после излечения.

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