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Британские специалисты в области медицины рассказали о 5 неочевидных признаках наличия у человека онкологического заболевания легких.

Согласно их словам, к таким симптомам можно отнести заметный изгиб вниз ногтевых пластин. На рак может также указывать возникновение болевых ощущений в зоне плеча или руки. Следует также обратить внимание на резкое изменение голоса (он начинает хрипеть) или издание нехарактерных для себя звуков.

На наличие опасного заболевания иногда указывает опущенное веко. Это случается из-за сдавливания нервов. Примерно 20 процентов больных, у которых была обнаружена злокачественная опухоль, сообщали о постоянной жажде, приводившей к частым мочеиспусканиям. К более распространенным симптомам врачи относят сильный кашель, сопровождаемый кровью, и боли в области грудной клетки.

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