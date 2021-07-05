Вполне вероятно, что вакцина «ЭпиВакКорона» в ближайшее время будет продаваться в 7 иностранных государств. Такое заявление сделал министр торговли и промышленности Денис Мантуров.

Он пояснил, что препаратом заинтересовались Венесуэла, с которой уже подписан контракт, Индия, Вьетнам, Бангладеш, Аргентина, Пакистан и Марокко.

Напомним, что ранее вирусологи подвергли критике препарат от новосибирского центра «Вектор». Так, новосибирский профессор Александр Чепурнов заявил, что после прививки «ЭпиВакКороной» антитела в организме либо не появляются вообще, либо быстро исчезают. То же самое отметил и Анатолий Альтштейн, который представляет НИЦ имени Гамалеи.

Генеральный директор центра «Вектор» Ринат Максютов заметил, что антитела половины пациентов, которые сделали прививку от коронавируса с применением «ЭпиВакКороны», исчезли уже через 9 месяцев.