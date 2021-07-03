В украинский порт Одесса вошла флотилия Североатлантического альянса, которая принимает участие в учениях «Морской бриз-2021». Напомним, что маневры должны завершиться 10 июля.

Эксперты отмечают, что НАТО позиционирует эти учения как самые масштабные за последние годы. Однако на деле никакого размаха не ощущается. В настоящий момент проходят только воздушные и береговые тренировки. Впрочем вполне вероятно, что самое интересное натовские войска оставили на потом.

Боевые корабли, по словам аналитиков, очень медленно собираются на учения. Так, 30 июня в Черном море появился турецкий корабль класса Barbaros, а 1 июля в акваторию вошел последний заявленный участник маневров – итальянский фрегат Virginio Fasan.

При этом британский эсминец Defender и голландский корабль Evertsen зону учений покинули. Их сменили патрульное судно Trent, которое совсем недавно уже бывало в Черном море, а также румынский Regina Maria. Помимо этого, в маневрах принимают участие украинские и грузинские корабли.

Эксперты считают, что по одиночке эти суда не представляют никакой опасности. Однако если они соберутся вместе, то будут представлять серьезную угрозу для России. Именно поэтому в море вышел весь состав ЧМ, задачей которого является удержание ситуации под полным контролем.