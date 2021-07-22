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Президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей поговорил о проблемах Выборгского района с местными жителями. Социолог внимательно выслушал жалобы и предложил горожанам встретиться после того, как получит удостоверение кандидата в депутаты Заксобрания Петербурга.

В настоящее время Шугалей занимается сбором подписей для выдвижения своей кандидатуры на выборах в главный законодательный орган региона. По ходу бывший пленник ливийской тюрьмы «Митига» и герой двух фильмов говорит о накопившихся проблемах с петербуржцами.

На улице Есенина социологу рассказали о том, что администрация Выборгского района не реагирует на просьбы местных жителей. Среди перечисленных проблем – нехватка парковочных мест, разбитые дороги, необходимость ремонта детских площадок и обустройства зон для выгула домашних животных.

Прохожие рассказали о плохом качестве ремонта в местах, где он проводится. Косметических работ хватает не более чем на полгода.

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