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Президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей в интервью французской газете Le Figaro объяснил, почему Центральноафриканская Республика развивает отношения с Россией, отказываясь от сотрудничества с Францией.

В беседе с журналистами глава ФЗНЦ рассказал о реальной ситуации в африканской стране, а также отметил роль российских инструкторов в победе над вооруженными группировками.

Армия ЦАР (FACA), подготовленная российскими специалистами, предотвратила госпереворот и освободила большую часть захваченной боевиками территории. Россияне, которых иностранные журналисты упорно относят к «ЧВК Вагнера», по просьбе местного правительства занимаются подготовкой силовых ведомств республики. Глава ФЗНЦ объяснил, почему западные СМИ так пишут о россиянах.

«У британцев есть легенда о Робин Гуде; у русских — о «Вагнере», который спасает мирных жителей за границей», – заявил в интервью Шугалей.

Социолог отметил, что французское руководство во главе с президентом Эммануэлем Макроном обеспокоено из-за потери влияния в ЦАР, а также негативно относится к укреплению отношений Банги с Москвой.

«Для Франции это безусловно шок, но Париж в первую очередь должен подумать о своей политике по отношению к африканским партнерам и понять почему бывшие союзники ищут кого-то, кто будет оказывать реальную помощь, а не использовать их для личного обогащения», – объяснил социолог.

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