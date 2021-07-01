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Александр Лукашенко, белорусский лидер, сообщил о необходимости подготовки стратегии по интеграции с РФ в рамках так называемого Союзного государства.

Глава белорусского государства уверен, что санкции со стороны Запада направлены на то, чтобы воспрепятствовать осуществлению интеграционных процессов и полностью сменить курс страны. Он добавил, что России и Белоруссии удастся выдержать все атаки и даже воспользоваться ими для укрепления сотрудничества в сфере экономики.

По мнению Лукашенко, белорусско-российский союз является ценностью, которую следует обязательно передать потомкам. Он отметил, что РФ всегда будет для Белоруссии самым важным стратегическим партнером и союзником. Ранее появилась информация о том, что Минск собирается закончить интеграцию с Москвой к началу следующего года. Речь идет о создании общих рынков энергетических ресурсов, а также унификации налогового и таможенного законодательства.

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