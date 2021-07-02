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Иван Филипоненко, представитель ЛНР, заявил, что силам ополчения удалось подбить два беспилотника вооруженных сил Украины, которые проводили разведывательную операцию возле линии разграничения.

Отмечается, что ополченцы заметили и уничтожили два украинских БПЛА, относящиеся к модели Autel robotics EVO-2. Они были обнаружены в окрестностях поселений Калиново и Донецкий. Дроны летали в подконтрольной ВСУ области и проводили разведку позиций самопровозглашенной республики.

В настоящий момент времени специалисты ЛНР занимаются изучением данных, которые были добыты из памяти сбитых беспилотных летательных аппаратов. Филипоненко добавил, что уже удалось выяснить, что эти дроны принадлежали Силам специальных операций украинской армии. Их использовали для подготовки диверсий и провокаций.

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