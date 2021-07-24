Гиперзвуковые ракеты «Циркон», которые за счет скорости в 7–9 Махов могут преодолеть любую систему противовоздушной обороны, можно запускать не только с кораблей или подлодок, но и с наземных пусковых установок. Подробности об этом рассказал военный эксперт Алексей Леонков.

Он напомнил интервью Бориса Обносова, возглавляющего корпорацию «Тактическое вооружение», который пояснил, что никаких проблем в создании наземной модификации нет. Так как запускать любые ракеты с земли гораздо проще, чем с подлодки или фрегата.

Леонков пояснил, что наземные комплексы не нужно адаптировать к конструкции корабля или субмарины. Также они не требуют сложных систем наведения ракеты на цель и целеуказания. Что значительно снижает требования к пусковым установкам.

Также эксперт отметил, что подобные комплексы можно сделать не только из «Цирконов». С земли можно запускать и ракеты воздушного базирования «Кинжал». И те, и другие могут стать как элементами береговой обороны, так и ответом на размещение в Европе ядерного вооружения средней дальности, о котором неоднократно говорилось в Соединенных Штатах.

В интервью изданию «МК» Леонков также рассказал, как могут выглядеть пусковые установки для запуска гиперзвуковых ракет с земли. По его словам, они будут похожи на уже имеющиеся береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион». Единственное отличие заключается в том, что «Циркон» по габаритам гораздо больше противокорабельных боеприпасов, поэтому на одной платформе из уместится гораздо меньше. В то же время никто не мешает развернуть вдоль береговой линии сразу несколько пусковых установок.