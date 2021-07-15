Алексей Леонков, военный эксперт, прокомментировал материал американского издания The National Interest, в котором рассказывается о перспективных ударных беспилотниках, разрабатываемых в РФ.

Журналисты из США отметили, что новые разработки в будущем могут помочь России занять лидирующие позиции на рынке БПЛА. Леонков решил согласиться с ними, указав при этом на то, что новые российские боевые машины, включая «Сириус», «Гелиос», «Охотник» и «Гром», станут приговором для армии Соединенных Штатов.

Российский специалист добавил, что эти дроны обладают превосходными техническими параметрами, что дает возможность выполнять при помощи них различные задачи. Они также способны быстро передавать тактическую информацию в единый командный центр. Особое внимание РФ уделяет созданию полуавтономных систем, благодаря которым БПЛА могут выполнять миссии без контроля со стороны оператора.