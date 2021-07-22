Сергей Лавров, руководитель российского МИД, прокомментировал недавнее заявление Германии о том, что она гарантирует продление транзита газа из РФ через Украину.

Согласно его словам, он ознакомился с предварительной информацией об итогах переговоров между США и ФРГ касательно «Северного потока – 2». Сильнее всего его поразила договоренность, по которой немцы обязуются сделать все возможное, чтобы РФ продолжала перекачивать свой газ в Европу через украинский трубопровод после 2024 года. Однако прежде чем как-либо отвечать на это, Лавров призвал дождаться официального заявления Берлина.

При этом его не удивила другая часть данных, в которых сообщается о том, что в случае нарушения правил по «СП-2» со стороны РФ, Германия и ЕС обязательно «накажут ее». Российский министр иностранных дел отметил, что, если в переговорах действительно говорилось об этом, «то все это очень печально».