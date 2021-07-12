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На сайте Кремля была опубликована статья Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев».

Как отмечается, статья написана на русском языке, также есть перевод на украинский язык. В статье Путин выразил надежду на то, что её прочитают граждане обеих стран. В начале статьи он сообщает о стене, образовавшейся между этими двумя странами. Он заявляет, что воспринимает эту стену как «большую общую беду, как трагедию».

В статье, в частности, Путин рассуждает о создании украинского государства, в котором немалое участие приняла историческая Россия. Также он критически высказывается в отношении властей Украины.

Кроме того, Путин сообщил о потерях Украины из-за того, что экономические связи с Россией были разорваны. Так, он указал на то, что до того, как отношения между странами испортились, Украина сэкономила более 82 миллиардов долларов за счёт низких цен на газ. Сейчас же Украина, по словам Путина, цепляется за 1,5 миллиарда долларов за транзит российского газа.

Авторы издания издании «Страна.ua» недавно предположили, что высказывания Путина насчёт Украины следует считать предупреждением для властей Киева. Так, указывается, что в России укрепление связей между Киевом и НАТО вызывает беспокойство.

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  • Анна
  • 12.07.2021
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