Андрей Борисенко, космонавт из РФ, в новом видео на YouTube рассказал о сроках появления базы на Луне и первого полета людей на Марс.

Согласно его словам, уже через 30 лет на космических станциях, вращающихся вокруг Земли, будут находиться не пять-десять человек, как сейчас, а не менее сотни. Он добавил, что к этому времени на естественном спутнике планеты должна будет появиться полноценная база с возможностью постоянного проживания.

Космонавт также предположил, что к 2050 году люди уже смогут совершить первый пилотируемый полет на Красную планету, пройдя по ее поверхности на собственных ногах. В СМИ напоминают, что NASA собирается отправить первых астронавтов на Марс уже в 2030-х годах. До этого на орбите Луны будет построена станция для подготовки кораблей к дальним перелетам.