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Российские зенитно-ракетные комплексы С-300 «Фаворит» и С-400 «Триумф» представляют собой разнопрофильные системы. Поэтому они демонстрируют максимальную эффективность только во взаимодействии друг с дргом. С-500 «Прометей», который уже начал поступать на вооружение российской армии, напротив, универсален. Поэтому он способен заменить обе системы одновременно, пояснил военный аналитик Андрей Кошкин.

По его словам, С-500 обнаруживает как высотные, так и низколетящие цели, может сбивать ракеты, которые способны развивать сверх- или даже гиперзвуковую скорость, а также объекты потенциального противника, размещенные в космическом пространстве. Сочетание подобных возможностей и превращает «Прометей» в уникальную разработку.

Новая зенитно-ракетная система избавляет Россию от необходимости строить многоступенчатую противовоздушную оборону, используя сразу несколько видов вооружения. С-500 уничтожает любые цели и обеспечивает надежную защиту аэродромов и военных баз, других стратегически важных инфраструктурных объектов.

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