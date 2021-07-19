Американская морская пехота заказала создание прототипа новой разведывательной машины сразу у двух компаний. Она надеется, что AVR станет образцом техники нового поколения и превзойдет Amphibious Combat Vehicle. Впрочем, Корпус морской пехоты пока не торопится окончательно прощаться с ACV, несмотря на заявления о ее низкой надежности, сообщает издание Janes. Публикацию на русский язык перевел портал Discover 24/

Так, одновременно с заказом прототипов руководство КМП также обратилось к компании BAE Systems. Перед ней поставлена задача внимательно изучить броневик-амфибию и попытаться найти возможность переделать ее в боевую машину нового поколения.

ARV, работа над прототипами которой уже началась, должна объединять в себе системы наблюдения и связи, а также выполнять функции разведки, обнаружения целей и их захвата. Для расширения возможностей машины предполагается использование современных датчиков, компьютерных и авиационных систем. Последние, по замыслу, должны быть представлены беспилотными аппаратами для разведки на местности и передаче информации на AVR.

КМП пока не может решить, стоит ли разрабатывать принципиально новую платформу для обеспечения подобной функциональности. Именно поэтому он связался с BAE Systems. От специалистов требуется оценка возможности установки на ACV разведывательного оборудования, а также взаимодействия броневика с беспилотниками.

Корпус морской пехоты ожидает прототипа AVR и модернизированной боевой машины ACV к 2023 году. После этого он испытает оба вида техники и решит, какой из них пойдет в серийное производство.