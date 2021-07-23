Концерн «Калашников» собирается приспособить авиационную противотанковую ракету «Вихрь» для использования на ударных вертолетах Ми-35П и Ми-28НЭ. Пресс-служба группы компаний также раскрыла другие планы относительно этого боеприпаса.

Представители концерна сообщили, что изначально «Вихрь» планировалось использовать только на винтокрылых машинах Ка-52 и Ка-50. Однако позже было решено несколько расширить сферу применения ракеты. Помимо уже упомянутых вертолетов она будет применяться еще и на беспилотных аппаратах «Орион-Э».

На май текущего года было запланировано завершение модернизации «Вихря», а также проведение испытаний ракет. Однако на сегодняшний день обновление все еще продолжается.

Напомним, что противотанковая ракета «Вихрь» способна поражать танки и БТР, причем для нее не является препятствием активная защита бронетехники. Также ее можно использовать для уничтожения воздушных целей. Ракета поднимается на высоту до 4 км, развивает скорость около 800 километров в час и поражает мишени на расстоянии до 10 км.