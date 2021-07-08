Высокопоставленный конгрессмен Майк Тернер (республиканец от штата Огайо), член подкомитета Палаты представителей по стратегическим силам США, 7 июля выступил на дискуссии в Институте Гудзона по вопросам противоракетной обороне. Как сообщает Air Force Magazine, он выразил преобладающее мнение членов Конгресса, которые серьезно обеспокоены самыми современными российскими системами ядерного оружия. Перевод представлен изданием discover24.ru.

«Нам нужно обратить внимание на угрожающие системы, которые сейчас развертывает Россия – так называемую «русскую экзотику». Русские не просто модернизировали свои системы – они развернули оружие, не похожее на что-либо увиденное ранее. Они демонстрируют намерение, которое не является просто сдерживанием», – заявил Тернер.

В список «экзотики» России конгрессмен включает прежде всего Skyfall (кодовое обозначения НАТО для ракеты «Буревестник») – ядерная крылатая ракета, которая способна вращаться вокруг Земли, и «Посейдон» – запускаемая с подводных лодок торпеда с ядерным оружием, которая может выскакивать из-под волн и поражать прибрежные города. Кроме того, Россия – единственная великая держава, которая сейчас использует гиперзвуковое оружие, за ней следует Китай, а США вкладывают миллиарды долларов, чтобы наверстать упущенное в течение следующего десятилетия.

«У нас нет того, что необходимо для защиты от такого оружия, и в то же время мы не выставляем его на вооружение сами», – отметил Тернер. Он призвал администрацию Байдена завершить и опубликовать свой обзор системы противоракетной обороны, а также встревоженно указал пальцем на предложенный президентом запрос о военном бюджете на 2022 финансовый год.

По его словам, в нем полностью финансируется ядерная модернизация, но приоритеты Пентагона в области противоракетной обороны менее определенны. Тернер назвал это «пустотой», которая позволяет мировым конкурентам, России и Китаю, обладать системами вооружений, которыми США еще не обладают. Хотя нужда догонять обходится дорого.

Ответом Министерства обороны на угрозу ракет, летящих в 5-16 раз быстрее скорости звука, стал перехватчик следующего поколения, программа стоимостью 3,7 миллиарда долларов, запуск которой начнется не раньше конца десятилетия и в первую очередь нацелена на такие страны, как Иран и Северная Корея.

Однако разработка Россией крылатых ракет с ядерным вооружением означает, что ядерная угроза не обязательно исходит только от межконтинентальной баллистической ракеты. «Не внедрить активную систему или политику противоракетной обороны – это почти аморально, потому что тем самым вы говорите, что подвергнете риску и свое население, и инфраструктуру, и свои оборонные возможности», – сказал республиканец из Огайо.

Он особо выделил американские системы противоракетной обороны – систему защиты высокогорных районов терминала (THAAD), Aegis Ashore и Patriot, – заявив, что недавние ракетные обстрелы американцев, дислоцированных в Ираке и Сирии, демонстрируют, что если войска США будут развернуты в глобальном масштабе, то же самое произойдет и с ними. Поэтому должны быть достаточные системы ПРО для защиты войск.

Тернер также предупредил администрацию Байдена не отказываться от усиления противоракетной обороны Америки в переговорах с Россией о контроле над вооружениями. Конгрессмен заявил, что противники тратят большие средства на новые системы вооружений, которые бросают вызов существующим американским системам ПРО. В свою очередь, американский бюджет противоракетной обороны должен не отставать.